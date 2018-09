Buurt geschokt na fatale val peuter: ’Dat beeld vergeet je niet zomaar’

Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - Bewoners van De Gasperilaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn in shock nadat een peuter uit het raam van de vierde verdieping van een appartementencomplex viel en later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. „Ik heb mijn werk afgezegd, dit gaat je niet in de koude kleren zitten.”