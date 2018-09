Even voorstellen? De hufter. De ploert die het begrip ’verhuftering’ in het woordenboek kreeg. Het schoelje dat verantwoordelijk is voor het verdwijnen van goede manieren. Ach, eigenlijk hoeven we hem niet voor te stellen. U kent de hufter wel. Steeds vaker verkeert hij in ons midden, de fielt die zijn onbeschoftheid etaleert in kleine krantenberichtjes.