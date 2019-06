LIVE: Dna Joël S. gevonden op lichaam Sarah

Sarah Papenheim. Ⓒ Eigen foto

Rotterdam - Dna van Joël S. is op het lichaam van de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim gevonden. Op zijn lichaam zat bloed van Sarah. Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank. De 23-jarige S. wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht, vorig jaar in Rotterdam. Hij heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Volg de pro forma-zitting van vandaag onderaan dit artikel live.