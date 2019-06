Vertraging in zaak Sarah: extra onderzoek Joël S.

Sarah Papenheim. Ⓒ Eigen foto

Rotterdam - Dna van Joël S. is op het lichaam van de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim gevonden. Op zijn lichaam zat bloed van Sarah. Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank. De 23-jarige S. wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht, vorig jaar in Rotterdam. Hij heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. S. wordt neurologisch onderzocht, daar ging de rechtbank dinsdag mee akkoord