Democraten boos om geheimhouden documenten

Senator Dick Durbin zei in een interview met Fox News Sunday dat dit de eerste keer is dat er zoveel documenten geheim worden gehouden. ,,Als hij zo trots is op zijn conservatieve verleden, dan moet het ook openbaar worden gemaakt.''

In totaal worden bijna 130.000 documenten geheim gehouden. 27.000 daarvan komen uit de tijd dat hij werkzaam was voor president George W. Bush. Republikeinse senatoren zeggen dat er nog genoeg informatie is om te bewijzen dat Kavanaugh een goede rechter is.

Kavanaugh is door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. De Senaat moet de aanstelling nog goedkeuren.