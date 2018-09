Archeologen graven oudste dorp Nijldelta op

Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

CAÏRO - Een team van Franse en Egyptische archeologen heeft het oudste dorp dat tot nu toe in de Egyptische Nijldelta is gevonden, opgegraven. De opgravingen werden gedaan bij Tell El-Samara en komen uit de neolithische periode. De archeologen hebben voorwerpen gevonden die tussen 4200 en 2900 voor Christus zijn gemaakt.