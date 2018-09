Laatste zonnestralen: ’Pakken wat we pakken kunnen!’

Het was dan ook ultiem genieten voor de bezoekers van het zonovergoten festival Camping Crooswijk in Rotterdam. Drie dagen lang stond het Schuttersveld in het teken van muziek, kunst, cultuur, sport, spel, eten en drinken. Twee nachten kon er daarnaast gekampeerd worden op het terrein. „Ik wil die laatste zonnestralen van deze zomer nog even pakken. Dadelijk is het weer voorbij en zitten we weer binnen”, vertelt de Rotterdamse Esther die kijkt hoe kinderen met stokken en emmers muziek maken.

Richard Baard zit alleen voor zijn tentje een drankje te doen. „Iemand moet het toch opruimen. We hebben enorm geluk gehad met het weer, hoewel het ’s nachts best koud was. Maar gelukkig is het droog gebleven want het ergste is om een natte tent op te ruimen”, zegt hij terwijl hij wat vitamine D in de zon opdoet.

Ideaal

Marc van Pelt wilde een van de laatste zomerevenementen in Rotterdam niet missen. „Hoewel ik natuurlijk hoop dat er nog een goede nazomer komt. Dit is ideaal. Zo’n 20 tot 25 graden, mooier kan het niet zijn.” Op een strandstoel zit Fred Lansbergen een tijdschrift te lezen. „Nu het nog kan ben ik graag buiten. Daarnaast is het fantastisch hier op Camping Crooswijk.”

De vakantie is voorbij en het gewone leven is weer begonnen. „Nu nog even pakken wat we pakken kunnen. Jammer genoeg is de zomer bijna weer voorbij. Van mij mag het altijd zomer zijn”, aldus Mieke Janse die met haar dochter en kleinkinderen op pad was. Zaterdag begon meteorologisch de herfst. „Daar heb ik echter niets van gemerkt. Het was dit weekend zonovergoten”, aldus Rob. Ook op het strand was het heerlijk vertoeven. Zandvoort, Noordwijk, Scheveningen en andere badplaatsen konden zich dan ook opmaken voor een drukke stranddag. Ook in de parken in de steden werd er volop gebarbecued.