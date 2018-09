Winkel plakt nepoogjes op vis zodat aanbod verser oogt

Niet de vis uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Koeweit - Een viswinkel in Koeweit is door de autoriteiten gesloten nadat de eigenaren werden betrapt op het plakken van nepogen op hun aanbod. De vissen zouden er zo verser en appetijtelijker uitzien. Foto’s van de ’verse vis’ werden gedeeld door de lokale krant Al Bayan en gaan nu de hele wereld over.