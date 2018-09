Jongetje (4) beschoten met luchtbuks

De jongen was ’s middags tussen half één en één uur met vriendjes aan het spelen op de Inlaagdijk. Ineens kreeg hij pijn in zijn borst en werd hij benauwd. Zijn moeder ging met hem naar het ziekenhuis en daar bleek dat er een kogel van een luchtbuks in zijn borst zat. De kogel zit nog steeds in zijn lichaam. De toestand van de jongen is stabiel.

De politie heeft direct een onderzoek ingesteld, maar het is nog niet duidelijk wie er op de jongen heeft geschoten.