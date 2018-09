We zijn geen uitzondering

Nederland is lang buiten schot gebleven. Terwijl België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Spanje en Engeland een veeg uit de terreurpan kregen, kon Nederland zich jarenlang tot de uitzonderingen rekenen. Wat was het geheim? Hadden we een briljante inlichtingendienst, was ons land internationaal te onbeduidend als doelwit, komt het door theedrinkende deradicaliseringsexperts in de wijken of was het domweg een kwestie van geluk? Sinds vrijdag is duidelijk dat ook Nederland de dans niet ontspringt als het gaat om islamitisch terroristisch geweld.