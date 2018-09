1700 handtekeningen voor aandacht cold cases

Ⓒ MARCEL ANTONISSE

DEN HAAG - Meer dan 1700 handtekeningen staan er zondagavond onder een onlinepetitie waarin wordt gevraagd voor meer inzet op onopgeloste moorden en cold cases. Initiatiefneemster is Wicky van der Meijs, haar vader overleed in 2002 nadat hij was neergestoken tijdens het uitlaten van zijn hondje. Een dader is nooit gepakt.