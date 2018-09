Saldoloos treinen

Inchecken blijft, maar nu naar believen met een saldoloze kaart. Ⓒ ANP

Utrecht - Het tijdrovende opladen van de ov-chipkaart behoort tot het verleden. Vanaf vandaag biedt NS alle reizigers de nieuwe dienst Flex aan. Reizen op saldo in trein, bus, tram en metro is niet meer nodig. Ook de verplichte borg is verdwenen.