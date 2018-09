400 gevangenen ontsnapt uit gevangenis Tripoli

In de Ain Zara-gevangenis was het volgens de politie al de hele week onrustig. Meerdere malen braken gevechten uit tussen rivaliserende milities, daarbij zijn een aantal mensen om het leven gekomen.

Zondag was er een grote rel in de gevangenis, waarna de gevangenen de deur forceerden en ontsnapten. De gevangenis bevindt zich in het zuiden van Tripoli.

Bij andere incidenten in Libië zijn in de afgelopen dagen minstens 39 doden gevallen en ruim honderd mensen gewond geraakt. Een raket kwam zondag neer in een vluchtelingenkamp, waarbij twee doden vielen. Ten zuidoosten van hoofdstad Tripoli hebben in de afgelopen week felle gevechten plaatsgevonden tussen rivaliserende milities.

De door de Verenigde Naties gesteunde regering in Tripoli heeft ,,gezien de ernst van de huidige situatie" in de hoofdstad de noodtoestand uitgeroepen. De VN-missie in Libië heeft alle betrokken partijen opgeroepen om dinsdag bijeen te komen voor een dialoog.