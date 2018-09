Hardhandige dierenbeul stopt eend in Volendamse put

In gesprek met NH Nieuws zegt de vindster die anoniem wil blijven: „Ik schrok me kapot.”

De vrouw liep rond 09.00 uur over straat toen ze veren uit de put zag steken. „Ik dacht eerst dat een kat een vogel te grazen had genomen, maar toen ik dichterbij kwam, zag ik gewoon een eend zitten”, aldus de Volendamse in gesprek met de lokale omroep.

Ze bevrijdde de eend uit de put. Het dier bleek gewond en zat onder het bloed. De vrouw heeft aan een winkelier camerabeelden opgevraagd:

Trap na

Op de beelden is te zien hoe een man het dier bij zijn nek pakt, de put opent en het dier er in smijt. Alsof dat nog niet genoeg is trapt de man vervolgens ook nog op de putdeksel, waar een vleugel van het dier nog onder zit.

Volgens NH Nieuws gaat het naar omstandigheden goed met de getroffen eend. De dierenambulance zal maandag naar de verwondingen van het dier kijken.