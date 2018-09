Veilige thuishaven voor stumpertjes

,,Zeven dagen in de week ben ik bezig”, vertelt Miedema. ,,Het is een manier van leven en keihard werken. Ⓒ Jos Schuurman

NOORDHORN - Gepassioneerd dierenbeschermer Norma Miedema uit Noordhorn nabij Groningen heeft de zomerhitte doorstaan met haar opvallende span opvangdieren. „Maar het was zwaar. Een aantal dieren heeft het loodje gelegd”, vertelt ze bij haar bijzondere opvangboerderij. „Nu is het gelukkig weer koeler. Koelen tijdens de hitte was extra zwaar werk. En het is al een dagtaak!”