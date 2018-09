’Aanval eenzame jihadist niet te voorkomen’

Harry uit Roermond kon de arrestatie vanuit de Starbucks zien en maakte deze foto. „We waren net per trein op het station aangekomen en zaten koffie te drinken toen we geschreeuw van vrouwen en enkele schoten hoorden.”

Amsterdam - Grote aanslagen zijn tot nu toe verijdeld in Nederland. De terroristische aanval in station Amsterdam Centraal van vrijdagmiddag is van het soort dat zelfs met de beste inlichtingendiensten nauwelijks valt te voorkomen, zeggen experts.