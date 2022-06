Premium Het beste van De Telegraaf

Boeren blijven vechten voor toekomst ’t Is kloot’n hier en ik vuul mien rot, klinkt het in Stroe

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Deelnemers van een boerenprotest Ⓒ ANP

STROE - Op het bomvolle weiland van boer Brouwer aan de Heetkampweg in Stroe hielden niet alle boeren het woensdagmiddag droog. De toekomst van de agrarische sector in ons land staat op het spel, vinden de demonstranten tegen het stikstofbeleid. „De Staat der Nederlanden is in oorlog met de boerenrepubliek”, liet Agractie-voorman Bart Kemp in keiharde bewoordingen op het podium weten.