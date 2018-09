Armeense Lily en Howick duiken weer onder

De moeder had al ruim tien jaar geprocedeerd tegen uitzetting en alle zaken verloren.

Ze schrijft nu in het AD dat haar kinderen op een ’veilige plek’ zijn waar ze met andere kinderen spelen. „Ze zijn nu weg van de angst en paniek.” De autoriteiten weten volgens de krant niet waar de broer en zus zich op dit moment bevinden.

In een laatste poging vroegen de twee kinderen vorige week in een brief aan koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte om niet uitgezet te worden. De premier liet daarop weten dat het kabinet hun uitzetting door wil zetten. Lili en Howick moeten uiterlijk komende zaterdag het land uit, nadat de Raad van State besloot dat de asielaanvraag van de moeder en de kinderen terecht is afgewezen. De moeder werd vorig jaar al uitgezet.