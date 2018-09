Grote brand in Nationaal Museum Brazilië

Hoe groot de schade aan die collectie is, moet nog worden vastgesteld. Het museum heeft een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikt het ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.

Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal in Leiden en verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, zegt: ,,Het is een zwarte dag. Ze hebben daar in Rio een mensenschedel van 12.000 jaar oud, de oudste die in Zuid-Amerika is gevonden." Die heeft de blik op de geschiedenis van de mens veranderd, aldus de wetenschapper, dus het zou een ramp zijn als die verloren is gegaan. Ook de verzamelingen over volken die niet meer bestaan of helemaal zijn opgenomen in de algemene bevolking, is er van groot gewicht, aldus Biesmeijer.

Ⓒ AFP

Maar ook de collectie insecten bijvoorbeeld is er erg belangrijk, ook voor onderzoek naar de situatie nu. ,,Het gaat niet altijd om de grootte, maar om hoe uniek iets is. En veel krijg je nooit meer terug." Met resten van planten is dat vaak wat anders, die worden gedeeld met andere musea en instituten, maar met dieren kan dat niet goed.

Volgens deskundige Maarten Raven van het om zijn mummies beroemde Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden beschikte het museum in Rio in ieder geval over één heel bijzondere Egyptische mummie uit de tijd van de Romeinen. Het gaat om een mummie die niet als een soort cocon is ingepakt, maar die zelfs per vinger en per teen werd ingetapet. Interessant in Rio is ook dat de Egyptische collectie daar stamt uit de begintijd van de egyptologie en mede werd verzameld door de Italiaan Giovanni Belzoni (1778 - 1823), die heel belangrijk was voor de egyptologie en de belangstelling daarvoor.

Toch hoort de Egyptische collectie in Rio niet bij de belangrijkste ter wereld, zegt Raven.

President Michel Temer noemde het een treurige dag voor alle Brazilianen. ,,Het is een tragedie voor de cultuur in Brazilië".