Politie legt cordon om Utrecht Centraal: agenten in linie voor station

Reizigers kunnen alleen nog via de cordons naar binnen en buiten en moeten dan ook rekening houden met vertraging, zeggen de bonden. De gemeente Utrecht gaat ervan uit dat de acties geen hinder voor het publiek opleveren en zegt daarover afspraken te hebben gemaakt met de ACP, NPB, ANPV en VMHP.

Politiemensen voeren al enige tijd actie voor een betere cao. Ze eisen een hoger salaris en vermindering van de werkdruk.

De actie #gevarenzone in Utrecht volgt op eenzelfde actie in Eindhoven afgelopen woensdag. In Den Haag is dinsdag ook een actie #gevarenzone.

Agenten blijven tijdens de actie wel beschikbaar voor spoedmeldingen.