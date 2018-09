Rechtbank pakt draad op in Holleeder-proces

Dertig zittingsdagen heeft de rechtbank er sinds begin februari op zitten in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daarin werd Holleeder zelf ondervraagd, werden onder anderen zijn zussen Sonja en Astrid als getuigen gehoord en werd gestart met de behandeling van de moordzaken waarin ’De Neus’ verdachte is.

Als eerste passeerden daarbij de moorden op Cor van Hout (2003) en Willem Endstra (2004). In die laatste zaak worden deze week volgens de rechtbank „de losse eindjes” afgehandeld. Vanaf volgende week draait het om de gewelddadige dood van crimineel John Mieremet. Die werd in november 2005 doodgeschoten in Thailand, nadat hij in 2002 al op het nippertje een moordaanslag had overleefd. In beide gevallen ziet justitie Holleeder als de man die aan de knoppen draaide.

’De Neus’ heeft alle beschuldigingen ontkend. „Ik ben een boef, een grote zelfs, maar geen beest. Met liquidaties heb ik niets te maken”, verkondigde hij bij herhaling. Volgens hem was juist Mieremet degene die Van Hout en Endstra liet liquideren. Die zou met beide slachtoffers een appeltje te schillen hebben gehad.

In de strafzaak staan tot eind november nog eens bijna dertig zittingsdagen gepland. De uitspraak is naar verwachting volgend jaar.