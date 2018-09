’Verhuftering van jongs af aan geleerd’

We worden er dagelijks mee geconfronteerd en beginnen het zelfs normaal te vinden. Hoe komt het dat deze ellende zo wijd verbreid in ons land is ontstaan?

Op de volgende pagina al krijgen we daar meteen antwoord op. Ook daar weer een prima artikel over kinderen die met de auto naar school worden gebracht en daar elke keer weer voor een verkeerschaos van jewelste zorgen. En tot ergernis van velen. Zelfs al is de school maar op een paar honderd meter afstand, dat is vaak al te ver om te lopen.

Nu begrijp ik de verhuftering in onze maatschappij beter en is die zelfs verklaarbaar. Het wordt de kinderen al vanaf de kleuterleeftijd met de paplepel ingegoten.

Jan Muijs, Tilburg