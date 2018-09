Journalisten van Reuters in Myanmar zeven jaar cel in

Reuters journalist Kyaw Soe Oo (in het midden) bij een eerdere zitting van de zaak in Myanmar. Ⓒ EPA

YANGON - Een rechter in Myanmar heeft twee journalisten van persbureau Reuters, die sinds december vorig jaar vastzitten, veroordeeld tot zeven jaar celstraf. De twee journalisten, Wa Lone en Kyaw Soe Oo, werden ervan beschuldigd dat ze geheime overheidsdocumenten over troepenbewegingen hadden bemachtigd. De tijd sinds december 2017 dat ze in de cel zitten wordt van de zeven jaar celstraf in mindering gebracht.