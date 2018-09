Lesbische vrouwen in Maleisië krijgen stokslagen

Ondanks protesten van actiegroepen heeft de politie toch doorgezet. De vrouwen, 22 en 32 jaar oud, werden in april al gearresteerd en zaten al die tijd vast. Ze waren zoenend in een auto betrapt. Dat gebeurde in een conservatief district van het land.

Een rechter veroordeelde ze tot zes stokslagen elk en een boete van 690 euro.

Het geweld tegen homo’s en lesbo’s neemt snel toe in Maleisië, zo schrijft persbureau AFP. Sinds de invoering van de Islamitische Sharia, zijn meerdere aanvallen gemeld.

De straf met de rotanstok gebeurt zeker 10.000 maal per jaar in Maleisië, zo meldt Amnesty International. Speciaal opgeleide ’stok-ambtenaren’ voeren de straffen uit. Zij oefenen veel op zandzakken. Het beroep is populair omdat het extra salaris oplevert.

Gevangenen dragen in Maleisië een lendendoek die de billen bloot laat, en worden vastgebonden op een bank. Slachtoffers houden meestal littekens over aan de brute mishandeling.