Dit doet een wespensteek met je gezicht

Na een eerste snelle zwelling liet Lieven Van Gils zijn vrouw de angel uit zijn lip trekken. Omdat hij verder geen koorts kreeg, en de zwelling leek af te nemen, ging hij gewoon naar bed, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

„’s Nachts werd ik om vier uur wakker met een lip die op springen stond. Ik ben wakker gebleven en besefte ’s morgens dat ik naar een dokter moest. Niet alleen mijn lip was gezwollen, ook mijn wangen, mijn nek, mijn hele gezicht. De dokter zei dat ik beter meteen was langsgekomen, dan had hij me een spuit kunnen geven.”

