Reiziger op ergste voorbereid, maar politie-actie ’eigenlijk wel gezellig’

„Ik ben een kwartier eerder van huis vertrokken”, zegt kantoormedewerkster Saskia om 8.00 uur in de stationshal. „Volgens eerdere berichtgeving zouden we met z’n allen tegengehouden worden. Daar heb ik niets van gemerkt. Agenten deelden foldertjes uit met een glimlach op hun gezicht”, vervolgt ze. Het kwartier gebruikt ze dan ook om koffie te halen.

De politie verklaarde Utrecht Centraal vanochtend tot ’gevarenzone’. Reizigers moesten van 7.00 tot 10.00 uur rekenen op flinke vertraging. Er werd gevreesd dat agenten de toegang tot het station zouden versperren. De gemeente Utrecht kondigde eerder al aan weinig problemen te verwachten.

Maandagochtend blijkt er inderdaad ‘weinig’ aan de hand. Agenten in witte hesjes hebben zich verzameld bij de drie ingangen van het station. „Als uw telefoon gestolen wordt op dit station, komen we wellicht niet in actie. Simpelweg omdat mijn collega’s te oud zijn”, roept een agent door een speaker. De ene reiziger heeft er meer aandacht voor dan de ander. „Het heeft eigenlijk wel iets gezelligs”, merkt er eentje op.