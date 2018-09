Brief 3: ’Alles duurder maken niet de oplossing’

Die zoetekauwen heeft de maatschappij zelf gemaakt door overal maar verborgen suikers aan toe te voegen. Als ze dan toch zo begaan zijn met de mens die steeds dikker schijnt te worden, zouden ze het voedsel dat men koopt en eet eens goed onder de loep moeten nemen. Dat is bijna allemaal gemanipuleerd of bevat veel kleur-, geur-, vul- en smaakstoffen terwijl we niet weten wat daar de consequenties van zijn op de langere termijn. Dit is een probleem dat je niet gaat oplossen met alles duurder te maken.

T. Jansen, Oosthuizen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: