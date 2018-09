’Hou eens op met die betuttelbelasting’

Minder of niet roken, suiker, autorijden, gasgebruik en nu weer drank.

Heel slim wordt eerst een ’deskundige’ ingeschakeld om te roepen dat 1 glas wijn al slecht voor je is, (dan zou het Franse volk al lang uitgestorven zijn), en dan met het voorstel te komen om ons drankje flink in prijs te laten verhogen.

En zo worden we constant beduveld en uitgemolken en kunnen de extra belastingopbrengsten weer aan onzinnige zaken worden uitgegeven of in bodemloze putten gegooid.

Doe eerst eens wat aan het nog steeds toenemend gebruik van verdovende middelen.

H. Los