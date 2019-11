Republikeinen eisen ook Hunter Biden als getuige

President Donald Trump zaterdag bij het Witte Huis. Ⓒ AP

WASHINGTON - De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de voorzitter van de onderzoekscommissie Adam Schiff een lijstje met getuigen gestuurd van wie ze een verklaring willen horen in het impeachment-onderzoek tegen president Donald Trump. Onder hen is Hunter Biden, de zoon van de voormalige vicepresident Joe Biden, en de anonieme functionaris die als eerste aan de bel trok wegens de vermeende druk die Trump in een telefoongesprek zou hebben uitgeoefend op zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski.