Blijft er voldoende geld voor asfalt?

Jaarlijks geeft Den Haag gemiddeld 6 miljard euro uit aan wegen, spoor en waterwegen. Waar het geld uit het Infrastructuurfonds voor gebruikt mag worden, staat vooraf vast: 53,5 procent voor wegen, 39,5 procent ov en spoor, 7 procent voor vaarwegen.

In het nieuwe mobiliteitsfonds verdwijnen deze zekerheden en komen er nieuwe dingen bij. Zo wil het kabinet graag meebetalen aan fiets- en wandelpaden. De ’muren’ gaan na 2030 weg, want tot die tijd is veel geld al gereserveerd voor weg- en spoorprojecten.

Groene grabbelton

Oppositiepartij PVV is fel tegen. „Geld voor infrastructuur komt in een grote groene grabbelton”, vreest Kamerlid Roy van Aalst. „Automobilisten zijn jarenlang financieel uitgeknepen, straks gaat het geld naar linkse projecten waar zij niets aan hebben.”

D66, SP, GL en CU zijn juist blij dat het straks minder draait om de auto. Ze hopen juist dat er meer geld gaat naar andere vervoersopties om de bereikbaarheid te verbeteren. De VVD, jarenlang kritisch over het opgeven van een vast asfaltbudget, heeft het fonds tijdens de kabinetsonderhandelingen al geaccepteerd.

„Het kan twee kanten op”, zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. „Ik ben niet voor het financieren van hobby’s van wethouders in linkse steden. We zullen waakzaam zijn voor de belangen van de automobilist.”

Spelregels

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) stelt dat er voor de Tweede Kamer in de toekomst voldoende ruimte is om politieke keuzes te maken: „Het fonds is neutraal. De een vreest voor minder geld naar asfalt, de ander voor meer. De spelregels die er nog moeten komen blijven een politieke keuze.”

De VVD-bewindsvrouw ziet het nieuwe fonds vooral als een ’technisch verhaal’. „Bij ons op het ministerie zitten we soms te worstelen met onzinnige dingen. Over of de vervanging van een brug uit het wegenbudget of uit het potje voor vaarwegen moet worden betaald.”