Via een internetenquête konden alle Europeanen hun stem laten horen over de afschaffing van de zomertijd. Alle Europeanen? Ik heb zeker iets gemist want ik lees hier voor het eerst over in De Telegraaf van afgelopen zaterdag. Juncker en z’n kompanen waren zo overdonderd door het succes van de peiling dat ze meteen actie willen ondernemen om de zomertijd af te schaffen.

Goed voorbeeld doet goed volgen lijkt mij, dus waarom nu niet meteen ook peilingen over de iets belangrijkere zaken die in Europa spelen dan een zomer- of wintertijd? Trouwens, wat mij betreft gewoon terug naar de ouderwetse wintertijd en geen gefrutsel meer aan klokken twee keer per jaar.

R. Snoek, Urk