’Het hele jaar graag zomertijd’

Optimisten en vrolijk ingestelde mensen waren in de meerderheid groot voorstander om de zomertijd het hele jaar te laten doorlopen.

Ik behoor uiteraard tot de laatste groep. Geef zomer en zon toch de kans om zo lang en zo veel mogelijk bij ons te zijn en dat kan vooral door het zomerseizoen vooral in het najaar niet plots af te snijden door invoering van alweer die lange zes maanden durende wintertijd. Je komt om bijvoorbeeld 5 uur in de middag thuis en het wordt meteen donker. Niet meer effe zitten in de tuin of een boswandeling maken. Nee meteen een lange avond binnen zitten en dat zes maanden lang.

Maak die winter niet langer dan nodig is en laat de zomertijd het hele jaar doorlopen. ’s Morgens als veel mensen naar hun werk gaan of nog in bed kunnen blijven maakt het niet uit dat het dan donker is.

Wie is nou gek op wintertijd? Vreselijk toch? En dat vinden met mij bijna alle zonnige optimisten en zonaanbidders. Zeker en vast, zouden de Belgen zeggen.

G.J. Keulen, Nuth