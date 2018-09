Vrouw (20) doodgestoken in Emmen

Een man (21) uit Emmen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jonge vrouw.

Maandagochtend vroeg kreeg de politie een melding van een steekincident in een huis in de Hoofdstraat. In de woning troffen agenten de zwaargewonde vrouw aan. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze volgens de politie aan haar verwondingen is overleden.