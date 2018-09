Drugsdealer zegt tegen agenten dat hij thuis nog meer heeft liggen

De politie zegt verrast te zijn door de eerlijkheid van de dealer, die overigens een bekende in de politiesystemen is. „Op de vraag of hij nog meer drugs bij zich had, haalde de man vervolgens nog zeven wikkels tevoorschijn, waarop hij werd aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Alsof het nog niet genoeg was, overhandigde hij de collega’s een busje met pepperspray. Hiernaar gevraagd vertelde hij dat de collega’s bij hem thuis nog meer drugs zouden aantreffen”, aldus de politie.

Met toestemming van de verdachte werd zijn woning vervolgens doorzocht. In het huis werden naast een grote hoeveelheid drugs ook een aantal verboden wapens aangetroffen: een ploertendoder, een stroomstootwapen in de vorm van een mobiele telefoon, een boksbeugel, een alarmpistool en drie vlindermessen.