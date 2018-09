’Rookwaren wegstoppen helpt niet’

Als je op een gegeven moment weet waar en hoe het spul te verkrijgen is, is ook het verstoppertje spelen over. Toen ik nog rookte ging ik desnoods ’s avonds om 23.00 uur nog op zoek naar een tent waar ik nog een pakje kon kopen. Al moest ik er de auto voor uit de garage halen.

In grote kantoren gaan mensen met de lift naar buiten om in de sneeuw onder een afdakje te gaan paffen. In Frankrijk, Italië en Spanje is tabak moeilijk te verkrijgen. Maar rookt men er minder? Vast niet. Dus Annemarie, dit keer heb ik een kritische noot bij je boodschap.

Bert de Jong, Ermelo