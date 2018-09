Nog steeds geen spoor van in Noorwegen vermiste Arjen

Arjen is sinds 20 augustus spoorloos. De politie in Noorwegen helpt mee met zoeken naar de verdwenen computerspecialist.

Dat zegt goede vriendin Ancilla van de Leest. „We houden alle opties open”, schrijft ze op Twitter.

Link met Julian Assange

Arjen Kamphuis is een bekende cybersecurityspecialist die onder andere bevriend is met WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Zijn vermissing is inmiddels dan ook nieuws in binnen- en buitenland.

