Weer spookrijders op de bon

Zowel de Sluiskiltunnel als de Westerscheldetunnel was vanwege een brand afgesloten. Ⓒ ANP

BORSELE - Bij de Sluiskiltunnel in Zeeland heeft de politie zondagavond drie automobilisten bekeurd voor spookrijden. Zowel de Sluiskiltunnel als de Westerscheldetunnel was vanwege een brand afgesloten en enkele bestuurders keerden op de N61 hun voertuig om en reden tegen het verkeer in. Drie kregen een bekeuring.