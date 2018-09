’Verzetten van klok behouden’

Er is in de EU via internet een enquête gehouden waaruit blijkt dat de meerderheid graag altijd zomertijd wil. Van de 28 lidstaten hebben 4,6 miljoen mensen meegedaan.

Dat is dus ca. 0,9% van het totaal aantal inwoners van de EU. Bovendien waren onder de 4,6 miljoen deelnemers zo’n 3 miljoen Duitsers. Deze enquête is niet representatief.

Ik ben goed op de hoogte van de actualiteit, maar ik wist niks van deze enquête. In mijn omgeving zijn er velen die voor de zomertijd zijn, en ook zij wisten niets van een onderzoek hierover. Wij hebben tijdens deze fantastische zomer genoten van die mooie lange zomeravonden.

Het argument dat er meer ongelukken gebeuren door het verzetten van de klok, herken ik niet. Ik zit een groot deel van mijn leven op de weg maar heb nog nooit een ongeluk veroorzaakt doordat de klok verzet werd.

Volgens de enquête wil 84% af van het halfjaarlijks verzetten van de klok. Dat zijn dus ca. 4 miljoen inwoners van de EU die aan het onderzoek hebben meegedaan. Zijn dan de andere circa 508 miljoen inwoners van de EU vóór het behouden van de zomertijd?

Laat de Europese Commissie stoppen met het verspillen van tijd, en zich eens bezig houden met belangrijke zaken.

Herman van Wereld