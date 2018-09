Chirurg snijdt in baby tijdens keizersnede

De Francaise had 24 augustus een afspraak in een ziekenhuis in Courlancy, een district van Reims. Ze zou er bevallen van haar derde kindje. Dat zou ter wereld komen via een keizersnede.

Ruggenprik

Hélène kreeg ruggenprik, zodat ze zonder pijn kon bevallen. Maar tijdens de keizersnede liep het mis.

De dokter maakte niet alleen een snede in haar baarmoeder, maar ook in het hoofdje van de baby. Daardoor moest haar dochter na de geboorte zes hechtingen krijgen. Volgens de vrouw kwamen er nadien geen excuses van de gynaecoloog aan te pas. „Het is niet erg”, klonk het vanuit de medische staf. „De verwondingen zijn slechts op de bovenkant van haar hoofdje.”

Verdoving

De vrouw klaagt ook dat de verdoving niet voldoende was. „Ik heb alles gevoeld. Ik had pijn, ik heb gehuild en ik heb geschreeuwd. Het heeft echt te lang geduurd”, schrijft de vrouw nog.

Het ziekenhuis heeft zich officieel verontschuldigd, maar zegt er tegelijk bij dat het nu eenmaal bij de risico’s van een keizersnede hoort.

Dat bevestigt ook dokter en verloskundige Ellen Roets (UZ Gent), zo schrijft Het Nieuwblad. „Iedere gynaecoloog weet dat je voor zoiets moet opletten, want het gebeurt sneller dan je denkt. Zeker wanneer het over een niet-premature keizersnede gaat en het hoofd van het kindje al heel erg laag zit.”

Baarmoeder

„Op dat moment is de baarmoeder heel erg dun en zitten er slechts enkele millimeters tussen de baarmoederwand en het hoofdje. Voor je het weet, zit je dus met het mes in de baarmoeder. Het gebeurt wel eens dat we in het lichaam van het kindje snijden. Vooral bij spoedoperaties is dat risico hoger: je wil het kindje niet in gevaar brengen, dus de bevalling snel afronden. Bijna al mijn collega’s hebben het weleens meegemaakt in hun carrière”, weet Roets.

Het goede nieuws: de baby houdt er vrijwel niets aan over. „Het gaat om een chirurgische snede, gemaakt met een scalpel. Dat soort sneden, doorgaans niet groter dan een centimeter of twee, geneest doorgaans zeer snel en goed”, aldus de dokter.

