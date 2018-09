Ambtenaren ziek door ’kotskanon’

De diplomatiek post in Havana werd sinds eind 2016 getergd door een erg hoog ziekenverzuim. De diplomaten leden opvallend genoeg aan dezelfde problemen: gehoorschade, duizeligheid, hoofdpijn en slaapproblemen. In juni dit jaar moesten nog twee medewerkers de ambassade om deze reden verlaten.

De New York Times concludeert nu op basis van officiële rapporten en gesprekken met deskundigen dat er mogelijk een stralingswapen of wapens in het spel zijn geweest. Die zijn op de markt voor defensieproducten commercieel verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij het Finse Arctic Photonics.

Deze variant staat vanwege zijn uitwerking bekend als het kotskanon. Het wordt ingezet tegen piraten voor de Somalische kust. De VS passen de techniek zelf ook toe. Bijvoorbeeld in Afghanistan. De techniek gaat terug tot de jaren vijftig. Zowel de Amerikanen als de Russen experimenteerden ermee.

Cuba heeft steeds ontkend iets te hebben gedaan dat de gezondheid van Amerikaanse diplomaten in gevaar brengt. Als er inderdaad stralingswapens zijn ingezet, is het de vraag wie er achter zit en waarom.