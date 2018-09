Ⓒ Michel van Bergen

Zwaag - De angst zit er goed in, in de kinderrijke straat in het Noord-Hollandse Zwaag waar gisteren een 4-jarig jongetje werd beschoten met een luchtbuks. Het jongetje raakte zwaargewond door een kogel uit het geweer. ,,Dit verwacht je alleen in films, of in Amerika.’’