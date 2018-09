Blok week af van regels Mensenrechtentulp

De prijs voor het ondersteunen van ’moedige mensenrechtenverdedigers’ wordt normaal gesproken toegekend na consultatie van het publiek. Bij Al Hussein, scheidend Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft Blok ervoor gekozen om in een ’eenmalige, speciale editie’ de prijs gewoon toe te kennen. Als reden geeft hij het 70-jarige bestaan op van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kinderverkrachting in de doofpot

Tegen de prijs voor Al Hussein is internationaal protest aangetekend vanwege de verwaarlozing van de klokkenluiders die de kinderverkrachtingen aan de kaak stelden die werden gepleegd door Franse vredessoldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek. De VN pakte de zaak weinig voortvarend op, zo erkent ook het kabinet, en werkte de klokkenluiders zelfs tegen. Als VN-baas voor de mensenrechten vroeg Al Hussein het ontslag van klokkenluider Anders Kompass. Onafhankelijke onderzoeken pleitte Kompass vrij. Zijn toenmalige baas, die maandagmiddag in de Ridderzaal Nederlands’ belangrijkste mensenrechtenprijs krijgt, heeft nooit excuses aangeboden.

„Het is niet aan het kabinet Zeid Ra’ad Al Hussein zijn excuses over deze specifieke zaak te vragen”, schrijf Blok in antwoord op Kamervragen van het CDA. Behalve het CDA roeren nu ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 zich.

Excuses geëist

„Zeid Ra’ad Al Hussein heeft een goede reputatie, maar als je zo’n prestigieuze prijs uitreikt aan iemand die zo slecht omgaat met klokkenluiders, geef je een verkeerd signaal af”, vindt Kamerlid Sjoerdsma van D66. „Kindermisbruik mag nooit toegedekt worden, zeker niet als de plegers VN-soldaten zijn. Zij moeten de bevolking juist beschermen.” Hij dringt alsnog aan op excuses van de Jordaanse prins. „Dan kan hij de prijs zonder smet in ontvangst nemen en dan kan Blok ’m zonder scrupules uitreiken.”

Bedankje

Na kritiek uit de Tweede Kamer gingen afgelopen weekend namens zeven internationale organisaties, waaronder Transparency International, protestbrieven naar ministers Blok en Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Eén van de brievenschrijvers, klokkenluider Miranda Brown, krijgt in een antwoord een bedankje van Buitenlandse Zaken dat ze de zaak onder de aandacht heeft gebracht. Het ministerie biedt haar een gesprek aan met de Nederlandse ambassadeur bij de VN in Genève aan. Al is dan de prijs al lang en breed uitgereikt.

Geldprijs

Aan de Mensenrechtentulp is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Ook hierop is kritiek, aangezien de gedragsregels van de VN het aannemen van prijzen en geldbedragen verbiedt. Al Hussein verdedigt zich op Twitter door te zeggen dat de geldprijs niet naar hem gaat.