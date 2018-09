China belooft Afrika 52 miljard euro

Xi zei ook dat Chinese bedrijven worden aangemoedigd om de komende drie jaar miljarden te investeren in het continent. Hij deed die uitspraken in de Grote Volkszaal in Peking, waar zich Afrikaanse leiders hadden verzameld vanwege een grote Chinees-Afrikaanse top.

De president maakte ook duidelijk dat zijn land meer producten wil importeren uit Afrika. Daar komt een speciaal fonds voor. ,,Samenwerking tussen China en Afrika moet Chinezen en Afrikanen tastbare voordelen en successen opleveren'', zei Xi. ,,Die moeten gezien en gevoeld kunnen worden.''