Merkel: ik ben in orde

Of ze kon vertellen wat er precies aan de hand was en of ze een arts heeft geraadpleegd, zei de bondskanselier dat ze niets speciaals te melden heeft. „Ik ben in orde.”

Donderdag, kort voor haar vertrek naar Japan had Merkel haar tweede korte beving in korte tijd tijdens een openbaar optreden in Berlijn. Tijdens de benoeming van minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) door bondspresident Frank-Walter Steinmeier, beefde ze over haar hele lichaam. De 64-jarige herstelde zich toen ze daarna een klein ommetje maakte.