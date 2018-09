Moeder overlijdt na ritje met bananenboot

Het tragische ongeval vond afgelopen week plaats in een resort in de Egyptische stad Hurghada. Reisorganisatie Thomas Cook is een onderzoek gestart, omdat de dolfijnen-excursie waaraan de vrouw deelnam, door hun was geboekt.

Na afloop van de excursie, konden de groepjes deelnemers een ritje maken op de bananenboot. De moeder werd in het water gelanceerd, toen de boot door de golven en de snelheid omsloeg. Zij zat als enige opvarende ’gevangen’ onder de opblaasbanaan.

Een bananenboot (foto ter illustratie). Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ze werd uit het water getrokken en met spoed overgebracht naar de excursie-boot. Daar werd zij voor de ogen van haar dochter gereanimeerd. „Ik hoorde de dochter huilen, omdat ze wist dat er iets goed mis was met haar moeder.

Het bedrijf dat de dolfijnen-tour organiseert, is voorlopig gesloten. Er is een onderzoek gestart naar de dood van de Britse moeder.

Brits stel

Vorige week kwamen Susan Cooper en haar man John Cooper om het leven in hun hotelkamer in hetzelfde resort. Reisorganisatie Thomas Cook, haalde al hun gasten weg uit het resort.

Bekijk ook: Hotel Hurghada geëvacueerd na dood twee gasten

De dochter van het overleden Engelse echtpaar, die zelf ook in het hotel zat, zegt tegen radiostation 2BR: „Vader en moeder betekenden alles voor ons. We zijn geschokt door hun dood. Voordat ze op vakantie gingen, waren ze allebei topfit. Ze hadden helemaal geen kwaaltjes”, aldus Kelly Ormerod.

Een lijkschouwer onderzoekt de dood nog. De dochters wachten op de uitslag.