Voortvluchtige Jack J. gepakt in Spanje

Advocaat Bart Swier bevestigde maandag de aanhouding van Jack J. en zegt dat hij op korte termijn naar Nederland komt.

Jack J. sloeg op de vlucht naar Spanje, onder andere vanwege een hoogoplopend conflict met oprichter Klaas Otto van No Surrender. Ze kregen ruzie toen ze nog allebei lid waren van motorclub Satudarah. Jack J. vreesde voor zijn leven.

Klaas Otto. Ⓒ ANP

In 2012 was het huis van Jack J. in Halsteren doelwit van brandstichting. De politie denkt dat Klaas Otto de opdrachtgever was van de brandstichters.

De brand in Halsteren is een van de vele beschuldigingen in de strafzaak tegen Otto waarvoor het Openbaar Ministerie vorige week in totaal tien jaar celstraf voor eiste. De rechtbank doet eind oktober uitspraak in deze zaak.