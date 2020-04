Tieners terroriseren bejaarden in Monnickendam: ’Krijg de corona’

De raddraaiers, ongeveer tussen de 14 en 18 jaar oud, laten zich niets vertellen en spugen en schelden tot diep in de nacht van zich af bij de traphuizen van het wooncomplex. Ook zouden ze gedreigd hebben bewoners te besmetten met corona, meldt NH Nieuws. „Ze gaan ook niet opzij en dat is nu echt een gevaar. Wij zijn daar nu klaar mee”, aldus de wooncommissie.

Een van de bewoners zegt tegen de omroep veel sigaretten en blikjes frisdrank aan te treffen op de hangplekken. Een man die de jongeren aansprak op hun gedrag kreeg op dreigende wijze te horen dat hij moest ’oppassen, want je kan de corona krijgen’. „Ze zouden mij in mijn gezicht spugen.”

Boete

Een zegsvrouw van de gemeente Waterland waar Monnickendam onder valt, gelegen aan de Gouwzee in Noord-Holland, weet desgevraagd direct waar het over gaat. „We vinden het heel erg voor de oudere bewoners. De politie intensiveert de controles, maar het is lastig om ze op heterdaad te betrappen. Wel zijn er twee boetes uitgedeeld en waarschuwingen voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. We weten om wie het gaat en zoeken contact met de ouders om in gesprek te gaan.” Het niet naleven van de anderhalve meter beweegruimte levert een bon op van 390 euro, al betalen minderjarigen een stuk minder: 95 euro.

