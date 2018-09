Krokodil sleurt moeder en baby mee

Ooggetuigen zagen het gebeuren, maar stonden machteloos. Dat melden lokale media. De krokodil verdween snel met de slachtoffers onder water. Het incident gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekend geworden. Het Albertmeer, dat ongeveer 30 kilometer lang is, ligt tussen Oeganda en Congo. De slachtoffers maakten deel uit van een gezin met vier kinderen.

Volgens de lokale autoriteiten komen aanvallen van krokodillen vaker voor als de visstand in de meren laag is. De beesten verleggen dan hun jachtgebied. Onlangs werd in het gebied nog een grote krokodil gevangen die meerdere slachtoffers zou hebben gemaakt. Het beest is weer losgelaten in een ander, meer afgelegen gebied.