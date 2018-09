OM: 'ontmaskeraar' Van der Sloot moet cel in

De 45-jarige Van der E. was volgens het OM betrokken bij de ramkraak bij een juwelier in Apeldoorn, vorig jaar september. De juwelier leed meer dan een ton schade. Medeverdachte Edwin W. (34) uit Deventer heeft de ramkraak met een gestolen auto bekend. Van der E. ontkende. „Deze hele zaak is opgezet door justitie”, zei hij maandag op de strafzitting in Zutphen.

Van der Sloot zei tien jaar geleden op vragen van Van der E. dat Holloway destijds op Aruba een fatale epileptische aanval had gehad. Daarna zou Van der Sloot ervoor hebben gezorgd dat haar lichaam verdween.

Op de telefoon van Van der E. is onder meer gezocht naar „gestolen goud terugvinden” en „juwelier met grote collectie.” „Ik leende mijn telefoon in die tijd veel uit”, reageerde Van der E. Hij wordt ook verdacht van de diefstal van een grote hoeveelheid sigaretten bij een tankstation in Deventer. Volgens zijn advocaat moet haar cliënt worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet op 17 september uitspraak.

Van der E. kreeg eerder celstraffen. Het gerechtshof in Arnhem legde hem in 2014 nog zestien maanden cel op, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, voor een ramkraak. De buit bestond destijds uit skikleding.