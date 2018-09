Merkel over terreurdaad Amsterdam: ’Verschrikkelijk misdrijf’

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat de Afghaanse messentrekker Jawed S. (19) ’niet bekend staat als gevaarlijke islamist’. Het ministerie verwijst voor de afhandeling van de zaak door naar de Nederlandse recherche. De Duitse autoriteiten zullen de Nederlandse wel helpen bij een verzoek om rechtshulp. S. heeft een Duitse verblijfsvergunning. Uit zijn eerste verklaringen blijkt dat hij een terroristisch motief had.

Om privacyredenen maakt Duitsland nog geen verdere gegevens bekend. Alleen Rheinland-Palts wordt bevestigd als deelstaat waar de verdachte woonde.

De Afghaan stak afgelopen vrijdag op het Centraal Station in Amsterdam in op twee Amerikanen. De slachtoffers werden geraakt in hun rug en hand en zijn buiten levensgevaar.

